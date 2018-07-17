В 2018 году в Воронеже благоустроят два общественных пространства

В 2018 году в Воронеже начнут благоустройство еще двух общественных пространств, об этом сообщил руководитель управления строительной политики Владимир Пешков на совещании в мэрии 16 июля.

По словам Пешкова, планируется благоустройство территорий по улице Димитрова и зоны возле музея «Арсенал». Власти уже работают над проектами.

Если говорить о долгосрочной перспективе на 2019-2020 годы, то в приоритете властей благоустройство следующих объектов — парков Орленок, Литературный и Южный, а также улицы Орджоникидзе.