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В 2018 году в Воронеже благоустроят два общественных пространства
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В 2018 году в Воронеже благоустроят два общественных пространства 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 2018 году в Воронеже начнут благоустройство еще двух общественных пространств, об этом сообщил руководитель управления строительной политики Владимир Пешков на совещании в мэрии 16 июля.
По словам Пешкова, планируется благоустройство территорий по улице Димитрова и зоны возле музея «Арсенал». Власти уже работают над проектами.
Если говорить о долгосрочной перспективе на 2019-2020 годы, то в приоритете властей благоустройство следующих объектов — парков Орленок, Литературный и Южный, а также улицы Орджоникидзе.
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