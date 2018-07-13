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В МИД прокомментировали очередной вброс Вашингтона о «киберзвломе»
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В МИД прокомментировали очередной вброс Вашингтона о «киберзвломе» 

Российская Газета 29 минут назад
«В Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам» — так прокомментировали в МИД РФ очередное обвинение в адрес России.
Напомним, что вечером 13 июля спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения «12 лицам, названным сотрудниками Главного разведывательного управления Вооруженных сил РФ» в незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США.
"Цель этого вброса — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом, — констатировали в МИД РФ. — Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной «пустышки», про которую быстро забудут".
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