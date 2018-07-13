Рената Литвинова и Земфира роскошно проводят время в Санкт-Петербурге

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга с большим успехом прошел концерт в рамках футбольного фестиваля. Певица исполнила хиты «Прости меня, моя любовь», «Прогулка», «Лондон» и также две новые композиции — « Иосиф Бродский » и «Этим летом».

Земфира была в отличном расположении духа. Со сцены она призналась, что следит за всеми матчами Чемпионата мира по футболу.

— Целый месяц я жила в празднике! Санкт-Петербург был одним из городов, где проходили эти матчи. Я читала всю информацию, которая выходила об этом чемпионате. И по опросам зарубежных туристов первое место по красоте занял кто? Санкт-Петербург! В общем-то это было ожидаемо. Вы молодцы! Это было классное лето, — цитирует артистку Kp.ru

После концерта Земфира вместе со своей подругой Рентой Литвиновой остались в городе на Неве. Они наслаждаются отличной погодой, которая сейчас стоит в городе, катаются на яхте друга и распивают холодное шампанское. Литвинова охотно делится кадрами их отдыха у себя на странице в соцсети.

https://www.instagram.com/p/BlLNPvlgH3X/?taken-by=renatalitvinovaofficiall