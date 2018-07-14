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Митинг в Петербурге запретили из-за нехватки полиции
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Митинг в Петербурге запретили из-за нехватки полиции 

News.ru 6 часов назад
Митинг в Петербурге против пенсионной реформы запретили. В МВД заявили, что у них не хватает сотрудников для его охраны.
Заявку на проведение митинга 18 июля в Петербурге подала партия «Яблоко». Однако мэрия запретила протестную акцию. Вопрос о ее проведении решался в суде, сообщает местное отделение партии. На процесс о митинге МВД предоставило справку, из которой следует, что большинство полицейских города будет занято 18 июля обеспечением безопасности Чемпионата мира, а следовательно — сопровождать протестную акцию некому.
«Последний матч в Петербурге 14 июля, а митинг мы просили на 18 июля. И куда денутся все их полицейские?», — выразил недовольство руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСобрании Петербурга Борис Вишневский.
News.ru писал, что ранее митинг против пенсионной реформы запретили в Москве. Власти столицы не разрешили несогласными выходить на улицы в связи с проведением мундиаля.
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