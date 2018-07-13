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Энергия ветра, солнца и волн: первое современное бестопливное судно отправится в 6-летний круиз
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Энергия ветра, солнца и волн: первое современное бестопливное судно отправится в 6-летний круиз 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Компания Toyota представила первый в мире (после старинных парусников) корабль, которому не требуется топливо. И двигаться он будет не за счет натянутых парусов, а благодаря грамотному использованию энергии солнца, ветра и волн.
Если честно, раньше судно под названием Energy Observer и было обыкновенным парусником. В 1983 году его построил инженер Найджел Айренс, чтобы корабль участвовал в гонках.
На первых соревнованиях его ожидало преодоление 500 миль за 24 часа, но после этого парусник претерпел череду модернизаций и новых достижений.
Теперь это большой и легкий катамаран — длиной 30,5 метра и шириной 12,8 метра. Весит он при этом всего 28 тонн. Судно создано не для перевозки грузов, на его борту будут только приборы и необходимые припасы для команды.
Корабль способен искусно маневрировать, а в море он отправится для изучения эффективности использования парусов и солнечных батарей при разном уровне волнения моря.
В качестве своеобразного топливного резерва будет использован водород. Для его выработки адаптирована наземная установка электролиза — из воды выпаривается соль, а после жидкость делится на кислород и водород.
При этом водород остается в специальных резервуарах, из которых и будет извлекаться по мере необходимости (что тоже часть эксперимента).
Чтобы можно было оценить все плюсы и минусы инновационного судна, оно отправится в 6-летнее путешествие, во время которого посетит 50 стран мира. Вояж стартует уже в следующем году.
Зачем Toyota взялась за такой дорогостоящий проект? Компании это выгодно, ведь речь идет о престиже и развитии новых технологий. А водородные силовые установки, которыми отличается судно, активно используются в грузовой технике Toyota.
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