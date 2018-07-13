Время смелых: в испанской Памплоне начались забеги с быками

По меньшей мере пять человек пострадали во время традиционных забегов с быками. Они проходят в испанской Памплоне в рамках фестиваля Сан-Фермин, передает телеканал «МИР 24».

Перед стартом надо размять ноги, но главное справиться с нервами. Разъяренные животные мчатся по узкой улочке. Не успеешь отскочить, попадешь на рога. Дистанция — всего 875 метров, время — меньше 3 минут. Однако и за этот отрезок быки успевают покалечить нескольких человек. В этот раз одного серьезно ранили рогом, еще четверо травмировались при падении.

В забегах могут участвовать все желающие. Охотники за острыми ощущениями съезжаются на праздник со всех концов света.

«Это потрясающе! Это весело! Я всем рекомендую приехать и испытать себя. Я участвовал уже дважды», — говорит турист из США

«Я участвую уже 24 года. Сегодняшний забег был непростым, потому что быки бежали все вместе. Было интересно и было страшно. Да, я боюсь, но это способ преодолеть страх», — уверен местный житель.

Праздник в испанской Памплоне длится девять дней. И каждое фестивальное утро начинается забегом.

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