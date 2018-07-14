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В Испании при забегах быков пострадали 28 человек
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В Испании при забегах быков пострадали 28 человек 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Шесть человек доставлены в больницы после последнего, восьмого, забега быков Во время празднований Сан-Фермина в испанской Памплоне при традиционных забегах быков пострадали 28 человек, передает Sky News.
В последний день, 14 июля, были госпитализированы шесть человек: двое получили ушибы грудной клетки, трое — черепно-мозговые травмы, еще один — ушиб поясницы.
Во время забега бык поднял одного из участников забега за платок, зацепившийся за рог, и протащил его несколько десятков метров. Забег на 850 метров длился 2 минуты 12 секунд.
Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Фестиваль ежегодно посещают около миллиона туристов.
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