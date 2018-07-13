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Грант правительства Москвы получила ГКБ им. Е. О. Мухина
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Грант правительства Москвы получила ГКБ им. Е. О. Мухина 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Один из десяти грантов правительства столицы под названием «Спасая жизни» будет направлен Государственной клинической больнице имени Е. Мухина, расположенная в районе Новогиреево.
Гранты «Спасая жизни» Правительства Москвы получат десять больниц города, оказывающих специализированную помощь в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Размер гранта составляет тридцать миллионов рублей.
Грант, предназначенный для больницы имени Мухина, направят на поощрение сотрудников больницы, работающих в отделениях реанимации и интенсивной терапии. ГКБ имени Е. О. Мухина расположена на Федеративном проспекте в районе Новогиреево. Больница оказывает медицинские услуги широкого профиля, в том числе и такие редкие как отоларингологического (для пациентов с ЛОР-патологиями) и пульмонологического направления.
Адрес ГКБ им. Мухина: Федеративный проспект, дом 17.
Телефон: 8 (495) 303-97-54.
Фото — Александр Калугин.
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