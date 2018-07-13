Грант правительства Москвы получила ГКБ им. Е. О. Мухина

Один из десяти грантов правительства столицы под названием «Спасая жизни» будет направлен Государственной клинической больнице имени Е. Мухина, расположенная в районе Новогиреево.

Гранты «Спасая жизни» Правительства Москвы получат десять больниц города, оказывающих специализированную помощь в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Размер гранта составляет тридцать миллионов рублей.

Грант, предназначенный для больницы имени Мухина, направят на поощрение сотрудников больницы, работающих в отделениях реанимации и интенсивной терапии. ГКБ имени Е. О. Мухина расположена на Федеративном проспекте в районе Новогиреево. Больница оказывает медицинские услуги широкого профиля, в том числе и такие редкие как отоларингологического (для пациентов с ЛОР-патологиями) и пульмонологического направления.

Адрес ГКБ им. Мухина: Федеративный проспект, дом 17.

Телефон: 8 (495) 303-97-54.