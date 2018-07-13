Во дворе дома на Фрязевской улице привели в порядок газон

По просьбе жительницы дома № 11, корпус 3, по Фрязевской улице коммунальные службы района произвели покос травы во дворе дома.

Ольга Часовских обратилась на портал «Наш город», чтобы привести газон в своем дворе в нормальное состояние. В своём обращении Ольга сообщает: «Трава у дома выросла уже больше полутора метров высотой. Никогда раньше такого не было! И вообще, я заметила, что в этом году газоны косят очень редко…»

Решение проблемы нашли уже на следующий день после публикации этого обращения на портале. Там был опубликован официальный ответ заявительнице за подписью главы управы района Александры Хрулёва. В официальном сообщении сказано, что в настоящее время территория у дома на Фрязевской улице приведена в удовлетворительное санитарное состояние: траву во дворе скосили и вывезли. Заявительница подтвердила выполнение работ.

Фото — Портал «Наш город».