СМИ: в Лахоре проходят протесты в связи с возвращением бывшего премьера Пакистана

ИСЛАМАБАД , 13 июля. / ТАСС /. Массовые акции протеста проходят в Лахоре (провинция Пенджаб) в связи с возвращением бывшего премьер-министра и лидера партии «Пакистанская мусульманская лига — фракция Наваза» (ПМЛ-Н) Наваза Шарифа и его дочери, осужденных по коррупционным делам. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo.tv.

Силы полиции не смогли предотвратить митинги сторонников Наваза Шарифа, начавших собираться в 16:00 (14:00 мск). По предварительным данным, ПМЛ-Н удалось вывести на улицы порядка 10 тыс. своих последователей, которые предприняли попытки прорваться к международному аэропорту Лахора. На данный момент сообщается о более 380 задержанных членах партии. Правоохранительные органы были вынуждены прибегнуть к применению слезоточивого газа для разгона протестующих. Ситуация в городе остается напряженной несмотря на то, что Наваз и его дочь были пересажены на спецрейс до Исламабада.

По информации телеканала, правоохранительные органы со вчерашнего дня начали проводить подготовительные мероприятия и блокировать крупные магистрали с целью избежать несанкционированных митингов членов партии ПМЛ-Н и массовых беспорядков. Утром пятницы властями города были заблокированы контейнерами все крупные подъездные магистрали, а также кольцевая дорога вокруг Лахора. Также сообщается о перебоях в работе сотовых операторов.

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его дочь Марьям Наваз были приговорены к 10 и семи годам тюрьмы в рамках дела о коррупции. Вердикт по данному делу вынес 6 июля Антикоррупционный суд Исламабада. Во время вынесения вердикта Наваз и Марьям находились в Лондоне, где проходит лечение жена бывшего главы кабмина Кульсум

Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году, 28 июля 2017 года был признан Верховным судом «не соответствующим занимаемой должности» и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний).