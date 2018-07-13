Ещё
СМИ: в Лахоре проходят протесты в связи с возвращением бывшего премьера Пакистана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Лахоре проходят протесты в связи с возвращением бывшего премьера Пакистана 

ТАСС 1 час назад
ИСЛАМАБАД, 13 июля. /ТАСС/. Массовые акции протеста проходят в Лахоре (провинция Пенджаб) в связи с возвращением бывшего премьер-министра и лидера партии «Пакистанская мусульманская лига — фракция Наваза» (ПМЛ-Н) Наваза Шарифа и его дочери, осужденных по коррупционным делам. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo.tv.
Силы полиции не смогли предотвратить митинги сторонников Наваза Шарифа, начавших собираться в 16:00 (14:00 мск). По предварительным данным, ПМЛ-Н удалось вывести на улицы порядка 10 тыс. своих последователей, которые предприняли попытки прорваться к международному аэропорту Лахора. На данный момент сообщается о более 380 задержанных членах партии. Правоохранительные органы были вынуждены прибегнуть к применению слезоточивого газа для разгона протестующих. Ситуация в городе остается напряженной несмотря на то, что Наваз и его дочь были пересажены на спецрейс до Исламабада.
По информации телеканала, правоохранительные органы со вчерашнего дня начали проводить подготовительные мероприятия и блокировать крупные магистрали с целью избежать несанкционированных митингов членов партии ПМЛ-Н и массовых беспорядков. Утром пятницы властями города были заблокированы контейнерами все крупные подъездные магистрали, а также кольцевая дорога вокруг Лахора. Также сообщается о перебоях в работе сотовых операторов.
Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его дочь Марьям Наваз были приговорены к 10 и семи годам тюрьмы в рамках дела о коррупции. Вердикт по данному делу вынес 6 июля Антикоррупционный суд Исламабада. Во время вынесения вердикта Наваз и Марьям находились в Лондоне, где проходит лечение жена бывшего главы кабмина Кульсум
Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году, 28 июля 2017 года был признан Верховным судом «не соответствующим занимаемой должности» и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний).
ТАСС: последние новости
CNN: минюст США предъявит новые обвинения в рамках расследования спецпрокурора Мюллера Романовы: столетие спустя Владимир Васильев объявил о старте нового конкурса управленческих кадров "Мой Дагестан"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу
Найден источник «Новичка» в Великобритании251
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение