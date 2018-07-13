Актуальность размещенного в открытом доступе вредоносного архива файлов низка — ЦБ РФ

Агентство Рейтер ранее в пятницу сообщило, что злоумышленники выложили в сеть файловый архив под названием Pegasus, содержащий вирус, с помощью которого можно анонимно публиковать исходный код какого-либо программного обеспечения.

"Банк России в курсе данной ситуации. Рассылка об этой угрозе делалась еще в 2016 году. В настоящее время архив малоактуален, однако Банк России своевременно сделал информационную рассылку для максимального снижения рисков финансовых организаций. По присутствующим в архиве банкам проведена соответствующая работа", — сказали в пресс-службе ЦБ.

Промсвязьбанка и Помимо исходного кода, отмечает Рейтер, в архиве содержится информация о контактных данных и должностях сотрудников десятков российских банков, в том числе Сбербанка Металлинвестбанка . Их комментариями РИА Новости не располагает.

В некоторых файлах также приводится описание того, как обходить банковскую систему противодействия кибератак и как устроена схема передачи платежей через автоматизированное рабочее место клиента Банка России.