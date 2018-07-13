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Актуальность размещенного в открытом доступе вредоносного архива файлов низка — ЦБ РФ
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Актуальность размещенного в открытом доступе вредоносного архива файлов низка — ЦБ РФ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Актуальность размещенного в открытом доступе вредоносного архива Pegasus низкая, однако ЦБ РФ дополнительно проинформировал банки о возможных рисках, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Агентство Рейтер ранее в пятницу сообщило, что злоумышленники выложили в сеть файловый архив под названием Pegasus, содержащий вирус, с помощью которого можно анонимно публиковать исходный код какого-либо программного обеспечения.
"Банк России в курсе данной ситуации. Рассылка об этой угрозе делалась еще в 2016 году. В настоящее время архив малоактуален, однако Банк России своевременно сделал информационную рассылку для максимального снижения рисков финансовых организаций. По присутствующим в архиве банкам проведена соответствующая работа", — сказали в пресс-службе ЦБ.
Помимо исходного кода, отмечает Рейтер, в архиве содержится информация о контактных данных и должностях сотрудников десятков российских банков, в том числе Сбербанка, Промсвязьбанка и Металлинвестбанка. Их комментариями РИА Новости не располагает.
В некоторых файлах также приводится описание того, как обходить банковскую систему противодействия кибератак и как устроена схема передачи платежей через автоматизированное рабочее место клиента Банка России.
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