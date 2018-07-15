Глава РА Кумпилов встретился с вице-премьером правительства РФ Голодец

На встрече в Москве стороны обсудили значимые проекты региона, реализация которых возможна при поддержке федерального центра. В ней также приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин , заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова , председатель Комитета РА по туризму и курортам Инвер Калашаов.

В частности, речь шла о строительстве в горной части Адыгеи автомобильной дороги, которая закольцует популярные туристические маршруты между поселком Гузерипль и плато Лагонаки. Для этого нужно построить более 10 км трассы. В этом году до конца ноября дорожники проложат 2 км. Новая дорога сделает более доступными для просмотра памятники природы республики. Альтернативная трасса также создаст комфортные условия передвижения по горной части Адыгеи , снизит напряженность автомобильного движения, когда возрастает число отдыхающих.

Финансируется проект в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)». Для дальнейшей реализации проекта Адыгея также рассчитывает на федеральную поддержку в рамках участия в федеральной целевой программе.

В ходе встречи Глава РА проинформировал Заместителя Председателя Правительства РФ и о результатах работы по развитию спортивной инфраструктуры в республике. В конце мая в Адыгее открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в ауле Тахтамукай, до конца этого года достроят еще два спорткомплекса — в ауле Понежукай и поселке Энем

Объекты строятся в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» при софинансировании из бюджетов всех уровней. Республика подала заявку на выделение средств для строительства в 2019 году еще двух спорткомплексов, в г. Адыгейске и в ст. Гиагинской, и рассчитывает на поддержку Правительства РФ в решении вопроса дополнительного финансирования проектов.

Также в ходе переговоров была обсуждена возможность содействия федерального центра для решения ряда социально значимых задач в сфере культуры. В случае поддержки Правительства РФ Адыгея планирует войти в государственную программу РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, чтобы получить софинансирование для капитального ремонта ряда муниципальных учреждений культуры. Участие в Федеральной адресной инвестиционной программе позволит республике провести капитальный ремонт здания концертного зала «Нальмэс». Оно было построено в 1957 году и нуждается реконструкции. Сегодня данный концертный зал — самый большой в республике и является основной сценической площадкой Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс», который давно стал визитной карточкой региона.