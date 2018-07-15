Глава РА Кумпилов встретился с вице-премьером правительства РФ Голодец 

На встрече в Москве стороны обсудили значимые проекты региона, реализация которых возможна при поддержке федерального центра. В ней также приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, председатель Комитета РА по туризму и курортам Инвер Калашаов.
В частности, речь шла о строительстве в горной части Адыгеи автомобильной дороги, которая закольцует популярные туристические маршруты между поселком Гузерипль и плато Лагонаки. Для этого нужно построить более 10 км трассы. В этом году до конца ноября дорожники проложат 2 км. Новая дорога сделает более доступными для просмотра памятники природы республики. Альтернативная трасса также создаст комфортные условия передвижения по горной части Адыгеи, снизит напряженность автомобильного движения, когда возрастает число отдыхающих.
Финансируется проект в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)». Для дальнейшей реализации проекта Адыгея также рассчитывает на федеральную поддержку в рамках участия в федеральной целевой программе.
В ходе встречи Глава РА проинформировал Заместителя Председателя Правительства РФ и о результатах работы по развитию спортивной инфраструктуры в республике. В конце мая в Адыгее открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в ауле Тахтамукай, до конца этого года достроят еще два спорткомплекса — в ауле Понежукай и поселке Энем.
Объекты строятся в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» при софинансировании из бюджетов всех уровней. Республика подала заявку на выделение средств для строительства в 2019 году еще двух спорткомплексов, в г. Адыгейске и в ст. Гиагинской, и рассчитывает на поддержку Правительства РФ в решении вопроса дополнительного финансирования проектов.
Также в ходе переговоров была обсуждена возможность содействия федерального центра для решения ряда социально значимых задач в сфере культуры. В случае поддержки Правительства РФ Адыгея планирует войти в государственную программу РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, чтобы получить софинансирование для капитального ремонта ряда муниципальных учреждений культуры. Участие в Федеральной адресной инвестиционной программе позволит республике провести капитальный ремонт здания концертного зала «Нальмэс». Оно было построено в 1957 году и нуждается реконструкции. Сегодня данный концертный зал — самый большой в республике и является основной сценической площадкой Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс», который давно стал визитной карточкой региона.
Ольга Голодец положительно оценила деятельность органов власти республики и отметила значимость обсуждаемых задач. По итогам встречи будут даны определенные поручения федеральным ведомствам для принятия решений.