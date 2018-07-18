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Глава Адыгеи в Москве рассказал о введении в строй масштабных проектов
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Глава Адыгеи в Москве рассказал о введении в строй масштабных проектов 

АиФ — Юг 43 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
17 июля в Москве состоялась рабочая встреча Заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и Главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Были обсуждены вопросы строительства ряда социально значимых объектов.
Руководитель республики проинформировал вице-премьера РФ о выполнении в Адыгее данных ранее Виталием Мутко поручений по развитию спортивной инфраструктуры региона. В частности, в Адыгее за последние годы введены в строй масштабные объекты. Было отмечено, что в республике большое внимание уделяется строительству современных спорткомплексов для создания равных условий для занятий физкультурой и спортом для всех жителей региона.
При этом Адыгея рассчитывает на поддержку Правительства РФ в дальнейшей реализации проектов по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных сооружений.
Кроме того, поднимались вопросы, касающиеся продолжения финансирования проектов по строительству объектов здравоохранения.
Виталий Мутко положительно оценил результаты выполнения поручений, принял к сведению предложения руководства республики для дальнейшей реализации ряда объектов при поддержке Правительства РФ. По итогам встречи будут даны определенные поручения федеральным ведомствам для принятия решений.
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