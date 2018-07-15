Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком

На встрече в Москве были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона и задачи для достижения целевых показателей.

Глава Адыгеи отметил, что республика — динамично развивающийся регион Юга России с большими экономическими резервами. Приоритетной задачей у республиканских органов власти является наращивание промышленного потенциала за счет создания новых предприятий, индустриальных парков.

Так, при реализации проекта «Индустриальный парк „Теучежский“ инвестором уже освоено 1,8 млрд рублей, резидентами парка создано 354 рабочих места. Рост темпов экономического развития неуклонно влечет за собой решение вопросов увеличения энергомощностей, реконструкции и развития энергетической инфраструктуры региона.

В связи с этим Мурат Кумпилов в ходе переговоров с Дмитрием Козаком отдельно поднял тему энергодефицита, что является сдерживающим фактором социально-экономического развития республики.

Для решения этого вопроса совместно с ПАО „Кубаньэнерго“ разработан перечень первоочередных инвестиционных проектов и мероприятий компании на территории республики. Их реализация позволит развивать промышленность, создавать новые рабочие места, а также будет способствовать исполнению нового майского указа Президента РФ.