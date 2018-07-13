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Представителям торговли Подмосковья рассказали о подключении к системе «Меркурий»
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Представителям торговли Подмосковья рассказали о подключении к системе «Меркурий» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В министерстве потребительского рынка и услуг Московской области прошло крупное совещание с представителями объектов торговли региона по вопросу подключения к системе «Меркурий», на нем присутствовали владельцы и директора всех крупных рыночных объектов, торговых сетей, а также операторы ярмарок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации грузов и отслеживанию пути их перемещения по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
«Совещание было организовано, чтобы понять этап подключения предпринимателей и основные затруднения при работе с системой. В совещании приняли участие представители торговых объектов форматов «рынки» и «ярмарки». В ходе совещания мы еще раз проговорили механизмы наполнения системы данными, а также договорились с Главным управлением ветеринарии Московской области о совместной регистрации всех ярмарочных площадок в системе, проведении аудита всех существующих договоров и размещении на ярмарочных площадках мобильных лабораторий ветеринарии», — сказал министр потребительского рынка и услуг области Владимир Посаженников.
Также министр отметил, что «система новая и требует привыкания и наличия определенного навыка работы».
«Мы поддерживаем совместное с управлением ветеринарии проведение совещаний подобного формата и по необходимости готовы собираться и обсуждать возникающие у предпринимателей вопросы. Наша общая задача — обеспечить безопасность продуктов питания, реализуемых на территории региона. Мы за качество реализуемой продукции и за соблюдение регионального и федерального законодательств, но в то же время нам важно не ограничивать развитие бизнеса в регионе», — отметил он.
Министр отдельно подчеркнул, что все предприятия торговли региона, реализующие пищевую продукцию животного происхождения, должны быть зарегистрированы и начать работать в системе до 1 июля 2018 года.
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