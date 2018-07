«Пакетами тащут»: толпы интуристов «атаковали» пляж в бухте Стеклянная

Жители Приморья пожаловались на «нашествие» иностранных туристов в районе пляжа в бухте Стеклянная, сообщает PRIMPRESS.

По словам очевидцев, автобусы с туристами из Китая приезжают сюда «один за одним» лишь с одной целью — иностранцы хотят забрать с собой на память то, чем славится пляж.

«Пакетами тащут. Каждый китаец уходит с пакетом, а в нем — камни. Хотя на въезде написано, что забирать с собой нельзя», — рассказала женщина, зафиксировавшая ситуацию на видео.

Ранее сообщалось, что местный пляж исчезнет примерно через 20 лет — столько времени необходимо, чтобы это место изменилось до неузнаваемости. Такой вывод сделали ученые ДВФУ.

Бухта Стеклянная, в народе называемая Стекляшкой, расположена в пригороде Владивостока и известна необычным пляжем, усыпанным кусочками отшлифованного стекла. Пляж является популярным местом отдыха не только у горожан, но и у жителей всего Приморья, о красивом побережье знают и за пределами региона.

Впрочем, как полагают ученые, эта красота будет недолговечной. В настоящее время специалисты наблюдают уменьшение количества стекла как на берегу, так и на дне бухты. По мнению экспертов, уникальная бухта исчезнет уже через одно поколение, после чего на этом месте появится «рядовая песчано-гравийно-галечная» бухта, каких много в Приморье.

A post shared by Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Jul 12, 2018 at 10:44pm PDT «Бухта испытывает летом невероятный «стресс» от наплыва отдыхающих, который вкупе с ненавязчивым сервисом среднего пошиба не позволяет видеть радужных перспектив», — отмечают сотрудники кафедры географии и устойчивого развития геосистем ДВФУ.

Причиной разрушения бухты ученые считают не только естественное вымывание стеклянных частиц, но и тот факт, что туристы «обирают» уникальный пляж, прихватывая с собой кусочки стекла на сувениры — за бесплатным стеклом сюда приезжают даже индивидуальные предприниматели.

В прошлом году бухта Стеклянная стала «героиней» статьи британской газеты Daily Mail. Журналисты отметили, что природа — море и ветер — смогла сделать из мусора нечто красивое, что теперь притягивает туристов и фотографов.

«Это российский пляж-калейдоскоп, где природа скорректировала уродливое загрязнение, оставленное человеком, и превратила его в место красоты. После советской эпохи осколки старых стеклянных бутылок и фарфора безжалостные волны на тихоокеанском побережье страны превратили в закругленные и отполированные обломки. В солнечный день этот пляж Уссурийского залива недалеко от восточного морского порта Владивосток кажется покрытым зажженными свечами», — говорится в статье.

Достоверно неизвестно, как образовалась бухта Стеклянная. Часть местных жителей говорят о том, что когда-то на побережье этой бухты перевернулись два грузовика со стеклотарой, другие же утверждают, что на территорию бухты свозили отходы местного фарфорового завода.

Но самой популярной считается версия о том, что стеклянные отходы оказались на побережье бухты из-за расположенной неподалеку горностаевской свалки, куда свозились все городские отходы. В 2011 году свалку рекультивировали, проще говоря, Горностай захоронили под бетонным куполом, а сверху засыпали грунтом.

А дальше природа сделала уже свое дело — в течение долгого времени море шлифовало каждое стеклышко, доводя его до идеальной формы, которое после волны приморского побережья выносили на берег.

«Сама природа создала пляж драгоценных камней. И посетители даже готовы платить за то, чтобы увидеть его и сделать потрясающие снимки», — пишет издание.