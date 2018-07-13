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В Зарайске открыли еще две новые детские площадки
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В Зарайске открыли еще две новые детские площадки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Открытие двух новых детских площадок европейского стандарта и качества по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева состоялось в Зарайске, эскизные проекты этих площадок согласовывались с жителями, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Площадки открылись в селе Чулки-Соколово и деревне Авдеево. Большие территории с игровой зоной, огромным разнообразием горок, сооружениями, качелями и всепогодным травмобезопасным покрытием из резиновой крошки теперь сделают детство маленьких горожан ярче», — говорится в сообщении.
Торжественную церемонию открытия многофункционального городка с воркаут площадками посетил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Беловодов. Он также оценил качество проделанных работ и подчеркнул, что по качеству и безопасности объекты превосходят все самые смелые ожидания.
Как уточняется в материале, эскизные проекты этих площадок согласовывались с жителями, председателями советов многоквартирных домов и представителями общественных организаций. Контроль за качеством проведения работ и в приемке объектов осуществляли представители Общероссийского народного фронта и Ассоциации председателей СМКД Московской области.
Программа губернатора «Наше Подмосковье» действует уже четыре года и на сегодняшний день вошла в активную фазу. Сейчас на 130 объектах из 200 работы уже завершены. Из них технадзором приняты к открытию 77, и торжественно открыты 14, и планируется в ближайшее время к сдаче еще 41 детская площадка.
Помимо губернаторских площадок, по муниципальным программам установлено и отремонтировано еще более 5,5 тысяч детских площадок. В целом за все время действия программы более 550 тысяч детей получили возможность гулять, развиваться и проводить свободное время на современных комфортабельных площадках нового поколения рядом с домом.
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