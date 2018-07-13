К 2030 году будет сформировано принципиально новое технологичное ЖКХ

Это — проект будущего, направленный на формирование принципиально нового принципа работы ЖКХ, а в сфере строительства — основными трендами развития являются рост требований к комплексной жилой застройке, арендное жилье, внедрение новых технологий, в том числе «зеленых», гуманизация городского пространства.

Финальный вариант проекта был составлен на 1 июля, а последние дополнения и корректировки могут быть внесены до 1 января 2019 года.