Эксперт прокомментировал новые обвинения США в отношении России

Брутер считает, что расследование спецпрокурора Мюллера «выдохлось с самого начала».

«Команда Мюллера занимается расследованием всего, всюду и без какого-то конкретного повода, который мог бы дать им право на такое расследование. Они его не получили, а как бы присвоили сами при тихой поддержке американской юстиции. Это, во-первых, неправильно с процессуальной точки зрения, а во-вторых, с фактической… На мой взгляд, это очень серьёзное обвинение американской юстиции, которое показывает, что эта юстиция носит заказной характер и используется для сведения политических счётов», — заключил он.

Ранее стало известно, что США выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян, которых подозревают в причастности к якобы хакерским атакам во время президентской кампании в США в 2016 году.