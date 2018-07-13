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Эксперт прокомментировал новые обвинения США в отношении России
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Эксперт прокомментировал новые обвинения США в отношении России 

RT на русском 1 час назад
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление первого заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна о выдвинутых новых обвинениях в адрес 12 россиян в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по России.
Брутер считает, что расследование спецпрокурора Мюллера «выдохлось с самого начала».
«Команда Мюллера занимается расследованием всего, всюду и без какого-то конкретного повода, который мог бы дать им право на такое расследование. Они его не получили, а как бы присвоили сами при тихой поддержке американской юстиции. Это, во-первых, неправильно с процессуальной точки зрения, а во-вторых, с фактической… На мой взгляд, это очень серьёзное обвинение американской юстиции, которое показывает, что эта юстиция носит заказной характер и используется для сведения политических счётов», — заключил он.
Ранее стало известно, что США выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян, которых подозревают в причастности к якобы хакерским атакам во время президентской кампании в США в 2016 году.
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