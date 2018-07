Дневник RP World Cup: Об итогах первых дней и «накрутке» голосов

Турнир RP World Cup длится всего несколько дней, но за этот срок уже успел привлечь внимание и обрасти обсуждениями. Вместе с тем у некоторых из вас возникли подозрения в «накручивании» голосов отдельным проектам, искажающем объективную картину и превращающем соревнование — пускай сугубо развлекательное — в откровенный фарс.

Спешим эти подозрения подтвердить: действительно, мошенничества избежать не удалось, несмотря на все усилия. Как известно, человеческая подлость, неуважение к чужому труду не знают границ, и людям, обиженным на то, что их любимую MMORPG не допустили на чемпионат, или желающим испортить остальным веселый досуг, или готовым «идти по головам» к победе, показалось нормальным нарушить естественный ход голосований. Однако Центризбирком Riot Pixels оставлять такой вандализм без внимания не намерен! Полностью перекрыть поток «левых» баллов, не прибегая к непопулярным мерам, тяжело, зато мы располагаем инструментами для последующей фильтрации данных и отсеивания фальшивок, благодаря чему можем вернуть опросам релевантность.

В дальнейшем в случае необходимости настоящие, очищенные от «накруток» итоги будут публиковаться на страницах групп в течение дня-двух после завершения голосования. Отдавайте голоса за любимые серии, оставляйте комментарии, следите за ходом турнира — а мы в свою очередь проследим за тем, чтобы ваши триумфы не были украдены и победил достойнейший.

Группа A Prince of Persia — 268 Silent Hill — 212 Dungeon Keeper — 208 Metal Gear — 142 Call of Duty — 132 Mario — 129 Castlevania — 127 Anno — 92 Silent Hunter — 57 Guitar Hero — 52 Everquest — 25 Fatal Frame — 25 Группа B Civilization — 314 King’s Bounty — 266 Unreal — 205 (Demon’s/Dark) Souls — 197 Crysis — 156 Mechwarrior — 142 God of War — 105 Rainbow Six — 94 Ground Control — 76 Desperados — 70 Tony Hawk’s (Pro Skater/American Wasteland/…) — 66 Football Manager — 49 Группа C Assassin’s Creed — 188 Counter-Strike — 167 Europa Universalis — 156 Battlefield — 152 Master of Orion — 150 Plants vs. Zombies — 117 Legacy of Kain — 116 Valkyria Chronicles — 104 MDK — 102 Bomberman — 86 Wing Commander — 84 Alone in the Dark — 76