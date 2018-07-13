В Москве борются с аптеками, где свободно продают наркотики 

Полиция проверяет несколько московских аптек, где свободно продают наркосодержащие препараты. Без рецепта, с огромной наценкой, но по требованию покупателя готовы отпустить лекарство в долг. И совершенно не скрывают, на каких клиентов делают ставку. Как столичные провизоры превращаются в наркодилеров? И почему так сложно пресечь преступный бизнес?
"Трехсоточку дайте, пожалуйста. Спасибо!"
Сильнейшее обезболивающее. В больших количествах действует как наркотик. В свободной продаже лекарства нет. На него должно быть разрешение.
"А рецепт дали? — Нет, дома забыл".
Без рецепта, кассового чека, документов на продажу и даже в долг. Запрещенный препарат отпускают с накруткой в тысячу процентов. Пока прибыль есть — никакие проверки не страшны.
"Открывайте дверь, я вам говорю! — Постановление нужно! — Какое постановление? — Вы сами знаете какое постановление".
Общаться с полицией продавщица аптеки в Тропарево-Никулино, судя по всему, уже привыкла.
"У нас их вообще в наличие нету".
В это время самый прибыльный товар чудесным образом исчезает с полок. А вот и владелец аптеки. Несмотря на то что факт закупки препарата подставному покупателю удалось снять на видео — все отрицает.
"Вот это вы продали человеку, мы зафиксировали это на видео, вы нарушили закон! Я вас спрашиваю — почему? — Камеру уберите! — Я не буду убирать камеру — вы нарушаете закон!"
Аптека появилась здесь около трех месяцев назад. В магазине по соседству резко возросло количество клиентов — с пятидесяти аж до двух сотен. 150 покупателей берут исключительно энергетик и воду. Именно этим принято запивать сильнодействующий препарат.
"Прямо здесь на кассе они разворачивают свои пилюли, запивают водой, бросают и уходят, упаковки валяются", — говорит Станислав Кляузов, продавец.
Показывает использованный шприц.
"Находим это в подъездах, на лестничных клетках, на козырьках".
А в этой аптеке — в Басманном районе столицы, которая тоже находится в жилом доме — поток клиентов, судя по всему, налажен давно.
"Скажи, зачем ты в эту аптеку пришел? — Мне нужны наркотики, я люблю употреблять наркотики".
Сомнительные покупатели идут в аптеку один за одним — несмотря на это продавец все отрицает. А для полиции дама разыграла целый драматический спектакль.
"Ой, не могу дышать, плохо мне!"
Шприцами усеяна вся округа — детские площадки, дворы, подъезды. На лестничных клетках поселились неадекватные личности.
"Раз — раз — вынул нож и на меня с ножом!" — жалуется Тамара Зиновьева.
Прибыль от нелегальной торговли лекарственными препаратами в неблагонадежных аптеках измеряется миллионами. В день.
"Меры какие? Административного воздействия, к сожалению. Если это контрофакт — то наступает уголовная ответственность", — поясняет Игорь Гришаков, начальник юридического отдела московского профсоюза полиции.
Спецрейды по сомнительным аптекам полицейские проводят регулярно. Так в апреле закрыли 40 точек, где промышляли наркотиками. Изъяли две тысячи флаконов и восемнадцать тысяч таблеток.