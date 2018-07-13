Дарим 1 000 рублей для STEAM!

13–20 июля.

Участвуйте в розыгрыше в группе VK и выиграйте 1 000 RBK монет или 1 000 рублей на STEAM кошелёк на свой выбор. Жмите по ссылке, присоединяйтесь к розыгрышу и ждите итоги на вечернем стриме 20 июля после 20:00.