Глава Читы опроверг новость о спасении своей дачи от потопа

Мэр города Анатолий Михалев прокомментировал сообщения о четверых самосвалах, которые следовали в сторону его дачи в кооперативе «Биофабрика», пишет ИА «Чита.Ру». По словам чиновника, участок в этом СНТ у него действительно есть, но грузовики с грунтом для защиты дома от паводка он туда не посылал. По версии Михалева, машины вероятнее следовали в сторону дамбы, которую глава Читы якобы распорядился укрепить от подтопления два дня назад, когда вода начала подступать.

Напомним, сильные дожди начались в Забайкалье 8 июля. Количество июльских осадков в административном центре побило рекорд 2000 года. Вода поднялась вечером 9 июля. Река Читинка сперва затопила дачные кооперативы, после чего в зоне подтопления оказались поселки Угдан, Заречный, Биофабрика. 13 июля издание «Вечорка» со ссылкой на жителей Биофабрики сообщило, что вместо спасения городского округа мэр Анатолий Михалев принимает меры для защиты собственной дачи. В то время как грунт везут к его дому, соседние улицы дачного массива остаются в воде. Жители СНТ заблокировали проезд КамАЗов с грунтом. После продолжительной перепалки и появления журналистов грузовики удалились.