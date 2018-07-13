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Директор национальной разведки США назвал Россию главным противником в киберпространстве
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Директор национальной разведки США назвал Россию главным противником в киберпространстве 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Россия является наиболее активным противником США в киберпространстве. Это утверждал директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая в пятницу в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
"Что касается государственных действий, Россия является самым агрессивным иностранным действующим лицом. Сомнения нет. И они [россияне] продолжают предпринимать усилия, призванные подорвать нашу [американскую] демократию", — заявил Коутс, комментируя проблематику кибербезопасности.
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