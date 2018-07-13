Директор национальной разведки США назвал Россию главным противником в киберпространстве

"Что касается государственных действий, Россия является самым агрессивным иностранным действующим лицом. Сомнения нет. И они [россияне] продолжают предпринимать усилия, призванные подорвать нашу [американскую] демократию", — заявил Коутс, комментируя проблематику кибербезопасности.