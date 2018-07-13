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Глава Альметьевского района подозревается в коррупции
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Глава Альметьевского района подозревается в коррупции 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Новоникольском поселении Альметьевского района один фермер рассказал о данном происшествии. Он свой участок получил еще в 50-е гг и не оформил на себя. Все попытки законного оформления земли в частную собственность не дали плодов, фермер получал лишь отказы. Месяц назад он обратился в полицию.
В полиции стали разбираться с вопросом и уверены, что отказы были незаконны. Сначала подписала отказ об оформлении земли зампредседатель палаты земельных и имущественных отношений Ирина Макеева. Она сослалась на Ильнура Гилемханова, руководителя исполкома Альметьевска в 2016 год. Оба они указывали на одного человека — главу Альметьевского района Хайруллина.
«Выдал» он себя в переписке в телеграме со своими подчиненными, обсуждая земельный вопрос. «ФедералПресс» напоминает, что речь идет о земле в 3 га. На данный момент МВД проверяет все информацию
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