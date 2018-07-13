Глава Альметьевского района подозревается в коррупции

В Новоникольском поселении Альметьевского района один фермер рассказал о данном происшествии. Он свой участок получил еще в 50-е гг и не оформил на себя. Все попытки законного оформления земли в частную собственность не дали плодов, фермер получал лишь отказы. Месяц назад он обратился в полицию.

В полиции стали разбираться с вопросом и уверены, что отказы были незаконны. Сначала подписала отказ об оформлении земли зампредседатель палаты земельных и имущественных отношений Ирина Макеева . Она сослалась на Ильнура Гилемханова, руководителя исполкома Альметьевска в 2016 год. Оба они указывали на одного человека — главу Альметьевского района Хайруллина.