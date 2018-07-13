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Минтранс намерен урегулировать размещение объектов сервиса вдоль автодорог
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Минтранс намерен урегулировать размещение объектов сервиса вдоль автодорог 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ намерен в ближайшие два года усовершенствовать законодательство, регулирующее размещение объектов дорожного сервиса. Соответствующая инициатива опубликована на федеральном портале нормативных правовых актов.
По мнению Минтранса, для развития объектов дорожного сервиса необходимо внести изменения в закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и ряд других актов.
В частности, предлагается закрепить законом нормы и требования по присоединению объектов дорожного сервиса и определению балансодержателя связанных с ними дорожных объектов. Так, владельца автомобильной дороги предлагается наделить правом выдвигать требования и условия присоединения объекта дорожного сервиса. При этом обеспечить разработку проекта и строительство должен владелец дорожного сервиса, а после передать владельцу дороги имущество, построенное в границах полосы отвода дороги, а впоследствии возмещать затраты на его ремонт и содержание.
Также законопроектом предполагается определить оптимальное размещение объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог. По мнению разработчиков инициативы, сокращение количества съездов и примыканий к дороге ведет к увеличению ее пропускной способности, снижению аварийности, улучшению ее технических характеристик и общему повышению безопасности дорожного движения.
Кроме того, согласно пояснениям разработчиков инициативы, необходимо увязать требования к объектам сервиса с параметрами дороги, так как объекты дорожного сервиса не обладают самостоятельным потенциалом и неразрывно связаны с самой дорогой, в частности характером транспортного потока. Вступление новых нормативных актов в силу планируется в 2020 году.
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