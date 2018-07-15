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На территории Псковской области зафиксированы сто пожаров
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На территории Псковской области зафиксированы сто пожаров 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: vluki.ru
На территории Псковской области зафиксирован 91 пожар на землях государственного лесного фонда на площади ликвидации 114,8 гектара, сообщает региональный комитет по природопользованию и охране окружающей среды. На землях особо охраняемых природных территорий (ФГБУ Национальный парк «Себежский») зафиксирован один пожар на площади ликвидации 2,5 гектара, на землях министерства Обороны РФ — восемь пожаров на площади ликвидации 13,5 гектара. Процент ликвидированных лесных пожаров в течение суток составил 96,7 процентаНа территории земель лесного фонда Псковской области наблюдается малый класс пожарной опасности (второй класс пожарной опасности по пятибалльной шкале классов пожарной опасности). В целях своевременного обнаружения лесных пожаров и контроля за пожароопасной обстановкой в лесах области ведется видеонаблюдение с 92 видеокамер, установленных на вышках операторов сотовой связи, а также для контроля за пожароопасной обстановкой и своевременного обнаружения лесных пожаров совершено четыре вылета самолетом «Cessna 172» с общим налетом 16 часов, отметили в региональном ведомстве. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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