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Посольство России призвало Британию раскрыть данные о найденном в Эймсбери веществе
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Посольство России призвало Британию раскрыть данные о найденном в Эймсбери веществе 

RT на русском 2 часа назад
Посольство России в Британии намерено получить информацию о том, какое вещество было обнаружено в Эймсбери. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства.
«Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено и насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун», — цитирует РИА Новости дипломата.
Он подчеркнул, что заявления британской стороны в посольстве проверить не могут.
«Что же касается этого случая (обнаружения контейнера с отравляющим веществом), то нам приходится полагаться только на публичные заявления британцев и мы почти уверены в том, что скорее всего они не будут ни о чем информировать нас напрямую», — добавил он.
Ранее в полиции Британии заявили, что обнаружили в доме британца, отравленного в Эймсбери, флакон из-под нервно-паралитического вещества.
RT на русском: последние новости
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