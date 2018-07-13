Посольство России призвало Британию раскрыть данные о найденном в Эймсбери веществе

Посольство России в Британии намерено получить информацию о том, какое вещество было обнаружено в Эймсбери. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства.

«Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено и насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он подчеркнул, что заявления британской стороны в посольстве проверить не могут.

«Что же касается этого случая (обнаружения контейнера с отравляющим веществом), то нам приходится полагаться только на публичные заявления британцев и мы почти уверены в том, что скорее всего они не будут ни о чем информировать нас напрямую», — добавил он.

Ранее в полиции Британии заявили, что обнаружили в доме британца, отравленного в Эймсбери, флакон из-под нервно-паралитического вещества.