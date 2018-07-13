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Совет ЕЭК поручил разработать модели регулирования трансграничного оборота данных в ЕАЭС
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Совет ЕЭК поручил разработать модели регулирования трансграничного оборота данных в ЕАЭС 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручил коллегии комиссии обеспечить разработку моделей регулирования трансграничного оборота данных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), говорится в сообщении ЕЭК по итогам заседания в пятницу.
"Коллегии комиссии поручено обеспечить выработку пакета проектов нормативно-правовых актов, которые позволят сформировать условия нормативно-правового регулирования (стимулирования) в ЕАЭС оборота данных как основы, поддерживающей развитие интеграционных процессов, «экономики данных», цифровых активов, способствующей успешной реализации проектов в рамках цифровой повестки", — говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас недостаток регулирования оборота данных ощущается при реализации отраслевой политики, кросс-отраслевых проектов, а также при взаимодействии с третьими сторонами, поскольку вопросы регулирования оборота данных являются сквозными для всех остальных проектов и экономических процессов.
Кроме того, по итогам заседания совет ЕЭК поручил обеспечить разработку концепции экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Создание таких коридоров будет способствовать формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства союза, реализации транзитного потенциала и совершенствованию контрольно-надзорных функций на транспорте, следует из пресс-релиза.
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