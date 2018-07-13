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Скамейка для старейшей жительницы появилась во дворе дома на проспекте Мира в Реутове
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Скамейка для старейшей жительницы появилась во дворе дома на проспекте Мира в Реутове 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В пятницу на проспекте Мира в подмосковном Реутове установили скамейку для старейшей жительницы дома №17, сообщил глава города Станислав Каторов.
«Во время приемки работ по ремонту подъездов и благоустройства территории на проспекте Мира в Реутове я встретился с местными жителями. Одна из старейших жительниц дома рассказала о полной удовлетворенности темпами и сроками работ и попросила установить новую удобную скамейку рядом с подъездом. Это пожелание мы выполнили», — сказал Каторов.
По данным Реутовского информагентства, глава города посетил двор дома №17 на проспекте Мира. Здесь были проведены комплексные работы по ремонту подъездов по программе губернатора Подмосковья «Мой подъезд» и благоустройство дворовой территории, в рамках которой были высажены деревья и установлена новая игровая площадка для детей. Градоначальник пообщался с жильцами, которые дали высокую оценку проведенным мероприятиям.
Каторов напомнил, что ремонт в 271 подъезде Реутова будет завершен досрочно — до декабря 2018 года. Кроме того, власти муниципалитета взяли повышенные обязательства и намерены полностью отремонтировать все нуждающиеся в обновлении подъезды в городе до конца 2019 года. Комплексное благоустройство коснется также дворов и общественных зон.
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