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На Санаторной теперь просто так не проехать
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На Санаторной теперь просто так не проехать 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Жители Владивостока пожаловались на то, что с них потребовали плату за проезд к дому в районе Санаторной, сообщает PRIMPRESS.
«Сегодня на Санаторной. Улица Десятая, 27. На парковке натянули веревки с двух сторон. Въезд 100 р. На каком основании? Раньше там не было никаких веревок», — написали горожане в соцсетях.
В качестве доказательства приморцы опубликовали фото документа, который предъявили «владельцы» территории. Судя по бумаге, этот участок действительно находится в частной собственности.
Тем не менее, информация вызвала гнев интернет-пользователей.
«Да с детства знаю это место, оно общее было гуляй, не хочу. А теперь денег дай, чтоб воздухом подышать!», «Печать по закону обязана быть синей.. Это фигня полная, фантик».
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