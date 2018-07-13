На Санаторной теперь просто так не проехать

Жители Владивостока пожаловались на то, что с них потребовали плату за проезд к дому в районе Санаторной, сообщает PRIMPRESS.

«Сегодня на Санаторной. Улица Десятая, 27. На парковке натянули веревки с двух сторон. Въезд 100 р. На каком основании? Раньше там не было никаких веревок», — написали горожане в соцсетях.

В качестве доказательства приморцы опубликовали фото документа, который предъявили «владельцы» территории. Судя по бумаге, этот участок действительно находится в частной собственности.

Тем не менее, информация вызвала гнев интернет-пользователей.

«Да с детства знаю это место, оно общее было гуляй, не хочу. А теперь денег дай, чтоб воздухом подышать!», «Печать по закону обязана быть синей.. Это фигня полная, фантик».