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Единороссы предлагают обратить внимание центров занятости на лиц предпенсионного возраста
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Единороссы предлагают обратить внимание центров занятости на лиц предпенсионного возраста 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Соцплатформа "Единой России" предлагает переформатировать работу центров занятости и сориентировать их на трудоустройство не только молодежи и выпускников вузов, но и людей предпенсионного возраста. Такое предложение на заседании платформы в пятницу озвучил ее председатель, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ходе обсуждения правительственного законопроекта об изменении пенсионного законодательства.
"Необходимо кардинальным образом переформатировать работу центров занятости населения. Они должны быть ориентированы не только на трудоустройство молодежи после окончания вузов, но и в значительной степени на переквалификацию и содействие занятости людей возрастной группы 45+", — цитирует политика пресс-служба единороссов.
По мнению сенатора, необходимо шире использовать возможности портала «Работа в России», на основе которого стоит создать общероссийскую базу данных «Наставник». «Там будет собрана информация о специалистах предпенсионного возраста, которые могут быть востребованы как наставники молодым специалистам», — пояснил он, высказав мнение, что наставничество «не должно восприниматься как волонтерская деятельность, а должно стать социально поощряемым видом деятельности».
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