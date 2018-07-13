Единороссы предлагают обратить внимание центров занятости на лиц предпенсионного возраста

"Необходимо кардинальным образом переформатировать работу центров занятости населения. Они должны быть ориентированы не только на трудоустройство молодежи после окончания вузов, но и в значительной степени на переквалификацию и содействие занятости людей возрастной группы 45+", — цитирует политика пресс-служба единороссов.