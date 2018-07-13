Пятеро саратовцев получили государственны награды от Владимира Путина

На днях президент Российской Федерации Владимир Путин наградил за многолетнюю плодотворную деятельность пятерых жителей Саратова

Заведующая кафедрой медицинского университа Марина Чехонацкая и заведующий отделением областной клинической туберкулёзной больницы Евгений Шадрунов были удостоены званий Заслуженных врачей России

Старший электромеханик Пугачёвской дистанции, централизации и блокировки Геннадий Мильченко вместе с машинистом локомотивных бригад депо «Ершов» Андреем Постельниковым стали Заслуженными работниками транспорта России. А осмотрщик-ремонтник вагонов пункта опробования тормозов «Балашов» Анатолий Глыбин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Соответствующий документ было опубликован на официальном сайте правовой информации.

Напомним, ранее также президентом были отмечены заслуги ещё четырёх саратовцев.