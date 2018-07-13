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До 2,5 тыс. жителей Дагестана получили высокотехнологичную медицинскую помощь за полгода
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До 2,5 тыс. жителей Дагестана получили высокотехнологичную медицинскую помощь за полгода 

ТАСС 2 часа назад
МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. жителей Дагестана получили высокотехнологичную медицинскую помощь в медучреждениях республики за шесть месяцев текущего года. Об этом в пятницу сообщила представитель пресс-службы Министерства здравоохранения региона Залина Муртазалиева.
"За первое полугодие 2018 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили порядка 2,5 тысяч жителей республики. Сегодня в Дагестане редкие, сложные и дорогостоящие операции в рамках оказания высокотехнологичной медпомощи (ВМП) выполняют в 15 государственных медучреждениях", — сказала Муртазалиева.
По ее словам, в планах дагестанских медиков до конца текущего года оказать высокотехнологичную медпомощь более 5 тыс. жителям республики, что на 1 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.
По данным минздрава региона, в этом году лицензии на оказание ВМП получили Республиканский ортопедо— травматологический центр, Дагестанский центр микрохирургии глаза и Республиканский перинатальный центр в Махачкале. «Наиболее распространенные направления в рамках оказания ВМП — ортопедия и травматология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология», — добавила представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, в 2017 году высокотехнологичную медицинскую помощь в Дагестане получили около 4 тыс. человек, что на 30% больше по сравнению с 2016 годом. В настоящее время в Дагестане лицензию на оказание ВМП имеют около 20 государственных и частных медорганизаций.
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