Конкурс по изготовлению знаков «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!» продлён до 1 сентября 

Туристско-информационный центр югорской столицы по просьбам горожан продляет конкурс на изготовление авторского знака-указателя. Первые работы уже появились в офисе центра на улице Пионерская, 46.
Напоминаем, что конкурс «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!» проводится по трём номинациям:
«Ханты-Мансийск — туристический» — знаки-указатели, отражающие туристскую составляющую города: объекты инфраструктуры, достопримечательности, события и мероприятия, проводимые в столице региона, ее природные богатства;
«Технический уникум» — знаки-указатели, изготовленные с применением инженерно-технических механизмов;
«Ханты-Мансийск — Новогодняя столица» — знаки-указатели с символикой одноименного культурно-туристского проекта.
Знаки можно изготовить из подручных материалов и механизмов, главное условие — своими руками. Обязательные требования — наличие надписи «Ханты-Мансийск» и прочность изделия, которая обеспечит его целостность при перевозке.
Призовой фонд в каждой из номинаций составляет: 1 место — 10 000 рублей, 2 место — 8 000рублей; 3 место — 5000 рублей.
Напомним, что работы, представленные на конкурс, впоследствии путешественники Ханты-Мансийска заберут с собой в поездки и установят их в разных точках мира!