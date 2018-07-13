Зачем Запад пугает весь мир новым глобальным кризисом?

В прогнозе указывается на усиление тенденций, аналогичных 20-летней давности, когда из-за повышения ставки Федеральной резервной системы США и удорожания доллара произошел отток капиталов с развивающихся рынков, повлекший за собой Азиатский кризис и дефолт в Российской Федерации 1998 года.

С подобным прогнозом в начале июня выступил и Всемирный банк , опубликовав доклад «Глобальные экономические перспективы». В нем эксперты банка указали на высокую вероятность падения с 2019 года мировых темпов экономического роста, в первую очередь в развивающихся странах, и повторение ситуации 10-летней давности — 2008 года (ипотечный кризис).

Ранее, 29 мая, Джордж Сорос заявил о том, что страны Евросоюза ждет отток капитала и падение курса евро на фоне усиления доллара, что может привести к масштабному финансовому кризису еврозоны.

При прочтении таких сообщений встает один вопрос: зачем такая череда негативных прогнозов и заявлений именно сейчас?

Во многом это объясняется ухудшением уровня привлекательности облигаций США на мировых рынках и избавление от них КНР , России и других стран.

Справка Sputnik . Россия в период с апреля по май 2018 года вдвое сократила вложения в государственные облигации США. В настоящее время доля трежерис в резервах РФ не превышает десяти процентов. Согласно данным Минфина США, Банк России продал американских облигаций на 47,5 млрд долларов, и к 1 мая в ЦБ их осталось на сумму около 48,7 млрд долларов. В рейтинге держателей госдолга США Москва опустилась сразу на шесть позиций — с 16-го на 22-е место.

Для сравнения: в 2010 году вложения в облигации США были втрое больше и превышали 176 млрд долларов. Япония также в течение последних трех кварталов (2017-2018 гг.) избавляется от долговых бумаг США. Объем трежерис в резервах страны снизился до минимума с октября 2011 года. В 2017 году КНР продала рекордное количество гособлигаций США. В 2018 году Пекин продолжил данную политику, при этом в марте Китай предостерег США от развязывания торговой войны, которая может активизировать продажи ценных бумаг. Китай имеет госдолгов США на сумму более одного триллиона долларов.

На фоне чрезмерного долга США (более 20 трлн долл.) снижение привлекательности американских казначейских бумаг и избавление от них со стороны ведущих конкурентов — КНР и Российской Федерации — равносильно «началу конца». Невозможность дальнейшего привлечения средств на внешних рынках в прежних объемах будет означать для США высокую вероятность технического дефолта по своим обязательствам.

Для недопущения развития негативного сценария Вашингтон с 2017 года начал неуклонно повышать процентную ставку, тем самым увеличивая доходность (привлекательность) казначейских бумаг Минфина США

Справка Sputnik. В конце апреля 2018 года доходность десятилетних гособлигаций США достигла критической отметки в три процента, что сравнимо с уровнем 2008 года.

Интересно, что на фоне избавления от долговых бумаг США растут объемы скупки странами золота на мировых рынках и увеличение доли желтого металла в их нацрезервах. Повышенный спрос сказывается на росте цен на золото (в среднем 7-8 процентов в год). Это гораздо выше по доходности, чем облигации США.

В условиях финансовой и геополитической нестабильности золото как природный эквивалент стоимости всегда выступает как наиболее ценный и надежный актив.

Публикации негативных прогнозов Bank of America, World Bank можно рассматривать в том числе в качестве элемента «спасения ситуации» — США таким образом преследуют цель «запугать» инвесторов, усилить их сомнения в надежности развивающихся рынков. Тем самым Вашингтон показывает, что в ближайшей перспективе надо вкладывать деньги не в КНР, Россию, ЕС, Японию, а именно в казначейские бумаги США как наиболее надежное средство сохранения и увеличения стоимости активов.

Для мировой экономики такие действия и посылы США ни к чему хорошему не ведут. Они сказываются на удорожании денег (кредитов, займов) во всем мире и замедлению темпов экономического роста, в первую очередь, развивающихся стран, к оттоку капитала с их фондового и валютно-финансового рынков.

Как результат в случае резкого выхода капитала не исключается и серия национальных дефолтов развивающихся стран (невозможность погасить свои обязательства по облигациям и кредитам). Их причинами могут стать сокращение валютных поступлений от экспорта (экономика будет падать вследствие дорогих кредитов) и падение темпов роста национальных экономик.

Есть с чем сравнивать: специалисты подсчитали темпы роста зарплат в Азербайджане >>