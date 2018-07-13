Патриарх Кирилл назвал Урал одним из самых важных центров развития России

"Мы видим, как развивается экономика, в этом смысле мне очень приятно приехать на Урал, в Екатеринбург, так как это один из самых важных центров, обеспечивающий развития наше страны", — цитирует патриарха ТАСС

Он отметил сильное преображение Екатеринбурга. По словам патриарха, здания привели в порядок и все выглядит очень красиво. Свои первые впечатления он назвал оптимистическими.

Патриарх Кирилл пожелал екатеринбуржцам и всем жителям Урала душевного мира, поскольку счастье «определяется не цифрами, хотя они важны, а состоянием человеческой души».