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Патриарх Кирилл назвал Урал одним из самых важных центров развития России
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Патриарх Кирилл назвал Урал одним из самых важных центров развития России 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Екатеринбург стал важным центром развития России за последние несколько лет, заявил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
"Мы видим, как развивается экономика, в этом смысле мне очень приятно приехать на Урал, в Екатеринбург, так как это один из самых важных центров, обеспечивающий развития наше страны", — цитирует патриарха ТАСС.
Он отметил сильное преображение Екатеринбурга. По словам патриарха, здания привели в порядок и все выглядит очень красиво. Свои первые впечатления он назвал оптимистическими.
Патриарх Кирилл пожелал екатеринбуржцам и всем жителям Урала душевного мира, поскольку счастье «определяется не цифрами, хотя они важны, а состоянием человеческой души».
Он прибыл в Екатеринбург по случаю памятных мероприятий «Царских дней», посвященных 100-летию гибели царя Николая II и его семьи.
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