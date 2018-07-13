Екатеринбуржцы выступят против пенсионной реформы после 25 июля

Министерство общественной безопасности Свердловской области вновь отказало в проведении в г. Екатеринбурге митинга против повышения пенсионного возраста, увеличения ставки НДС, а также повышения цен на бензин. Ранее председатель Координационного совета Союза трудящихся Свердловской области Алексей Решетько подал заявку на проведение 3 июля митинга против новых реформ на территории парка Камвольного комбината, однако МОБ отклонил ее, объяснив свой отказ ранее согласованным общественным мероприятием, запланированным на эту же дату и приуроченным ко Дню освобождения Минска от фашистских захватчиков.

Тогда Алексей Решетько прокомментировал отказ МОБ «Уральскому меридиану»:

«Когда я подавал заявку на 3 июля, мне никто ничего не сказал. Они специально приняли заявку, проходит 5 дней, после чего нам пишут, что мы не можем провести митинг, т.к. заявки на этот день были поданы раньше нас, и все площадки уже заняты. Ищется любой повод, чтобы этого не было».

Председатель Координационного совета выразил намерение проверить все территории, на которых, якобы, будут проходить общественные мероприятия 3 июля с 14 до 16 часов.

И что оказалось? По словам Алексея Решетько, ни на одной из площадок в указанное время 3 июля никаких мероприятий не проводилось. В подтверждение своих слов организатор пока так и несостоявшегося митинга прислал фотографии, сделанные им в парке Камвольного комбината и в парке им. Чкалова.

«Высылаю фото площадок, на которых нам отказано в проведении митинга, сделанные нами 3 июля 2018 г. с 14.00 до 16.00 часов. Первые 6 фото — парк Камвольного комбината, остальные 3 — парк им. Чкалова».

Алексей снова направил заявки в МОБ на проведение в г. Екатеринбурге митинга против новых реформ на территории парка Камвольного комбината. На этот раз — сразу на несколько дат: 13, 16, 17 и 18 июля.

4 июля Министерство общественной безопасности Свердловской области уведомило председателя Координационного совета:

«В указанные Вами в уведомлениях о проведении публичных мероприятий дату, время и месте запланировано проведение публичных мероприятий с заявленным количеством участников 100 человек, уведомления о проведении которого направлено ранее Вас. Тематика и цели направленных ранее Вас уведомлений отличается от заявленных Вами».

В своем письме МОБ также сослалось на 1 пункт ст. 3 ФЗ №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно на то, что при совместном проведении нескольких публичных мероприятий, отличающихся по целям, не может быть гарантировано соблюдение Конституции РФ , Федеральных законов и прочих законодательных актов.

Фото: Виктор Михалев/Properm.ru Более же вероятной причиной отказа в организации митинга против пенсионной реформы послужило проведение в г. Екатеринбурге игр в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о чем также говорится в письме:

«В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Свердловской области от 07.03.2018 N 112-ПП количество участников собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, не связанных с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, проводимых в местах, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года, не должно превышать 100 человек».

Резюмируя все изложенные в уведомлении аргументы, Министерство общественной безопасности предложило Решетько изменить дату проведения митинга «с учетом введенных усиленных мер безопасности на период с 25 мая до 25 июля 2018 года». То есть — заявиться вновь уже после окончания Чемпионата. Но то, что это что-либо изменит, и МОБ, наконец, даст свое согласие на проведение митинга — председателю Координационного совета трудящихся верится с трудом. Очередной отказ Министерства он прокомментировал «Уральскому меридиану» так:

«Мы сейчас подаем заявки до 25 июля включительно на парк Камвольного комбината. Я прихожу туда (ред. — МОБ) ровно за 10 минут до начала работы, регистрируюсь и отдаю им заявки. Предварительно я отсылаю им копию заявки по электронной почте. Вчера, когда я отдавал все это дело, ко мне обратился руководитель отдела и спросил меня: «Вы Решетько?», — я говорю: «Да, я». «А что вы так привязались к проведению этого митинга? Что, нельзя потерпеть до 25?». Я говорю: «Мы ведь не нарушаем никакого закона, все делаем по правилам», — на что он мне ответил: «Ну, мы же тоже не нарушаем законодательство». Я говорю: «Ну, как не нарушаете — вы же обманываете нас, и на основании этого мы будем жаловаться». На что он ответил: «Жалуйтесь хоть в ООН ». Мы, конечно, будем подавать заявки и на 26, и на 27, и на 28 июля на площадь Труда, но у меня 100% гарантия, что они снова будут препятствовать проведению митинга по той причине, что все площадки уже заняты, а, в лучшем случае — они будут отправлять нас куда-нибудь на Уралмаш…Они будут препятствовать этому до самого конца».

Чтобы хоть как-то разъяснить ситуацию (по крайней мере, в надежде на это), мы обратились в Департамент информационной политики Свердловской области. Мы поинтересовались, по какой причине Министерство общественной безопасности дает ложную информацию о проведении в г. Екатеринбурге общественных мероприятий в даты, запланированные для проведения митингов против пенсионной реформы, и как объяснить то, что 3 июля ни в парке Камвольного комбината, ни в парке им. Чкалова никаких мероприятий не проводилось. Мы также запросили информацию о том, сколько за период внесения законопроекта о повышении пенсионного возраста было получено уведомлений о проведении массовых мероприятий против новых реформ, сколько из них было согласовано, где и в какое время 13, 16, 17 и 18 июля 2018 года в г. Екатеринбурге будут проводиться массовые мероприятия, о которых говорится в ответе Министерства общественной безопасности, а также будут ли одобрены заявки на проведение в Екатеринбурге митингов против пенсионной реформы после 25 июля 2018 года.

Митинг против пенсионной реформы в г. Красноуфимске . Источник: ksk66.ru На все эти вполне конкретные вопросы в Департаменте информационной политики коротко и непринужденно ответили:

«Председателю координационного совета общественных и политических организаций А. А. Решетько было предложено изменить дату и время проведения митинга в связи с поступившими ранее заявлениями от иных организаций на проведение 03.07.2018 года в разрешенных места публичных мероприятий. Любая заявка, направленная в адрес Министерства общественной безопасности Свердловской области, касающаяся разрешения на проведение митинга, шествия или демонстрации рассматривается в соответствии с действующим законодательством».

Исходя из вышесказанного, ответ на вопрос, быть ли митингу против пенсионной реформы в г. Екатеринбурге, напрашивается сам собой. Остальное — покажет время.