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Куадрадо запустил голосование, чтобы выбрать новый номер в «Ювентусе»
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Куадрадо запустил голосование, чтобы выбрать новый номер в «Ювентусе» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, который отдал свой 7-й номер новичку команды Криштиану Роналду, спросил болельщиков в «Твиттере», какой номер ему теперь стоит взять.
Куадрадо запустил голосование, предложив на выбор номера 16, 21, 49 и 10. Про 10-й номер колумбийский футболист пошутил, так как он принадлежит Пауло Дибале, которого Куадрадо упомянул в своём посте.
В первый сезон в составе «Ювентуса» Куадрадо носил форму с 16-м номером. 30-летний полузащитник выступает за туринский клуб с 2015 года.
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