Куадрадо запустил голосование, чтобы выбрать новый номер в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо , который отдал свой 7-й номер новичку команды Криштиану Роналду , спросил болельщиков в «Твиттере», какой номер ему теперь стоит взять.

Куадрадо запустил голосование, предложив на выбор номера 16, 21, 49 и 10. Про 10-й номер колумбийский футболист пошутил, так как он принадлежит Пауло Дибале, которого Куадрадо упомянул в своём посте.

В первый сезон в составе «Ювентуса» Куадрадо носил форму с 16-м номером. 30-летний полузащитник выступает за туринский клуб с 2015 года.