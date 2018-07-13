Кризис помогает Роухани бороться с коррупцией в Иране

Москва, 13 июля — «Вести. Экономика» Последние внутриполитические события в Иране удивили многих наблюдателей и аналитиков. В прошлом политические группы страны, как правило, объединялись перед лицом внешнего давления. Однако в этот раз реакцией на американские санкции стала эскалация внутренней напряженности, включая призывы к импичменту известного своими умеренными взглядами президента Хасана Роухани. Можно, конечно, объяснить уровень внутренней напряженности и враждебности фракционной парадигмой, но совпадение данных событий с крупными потрясениями на валютном рынке страны — включая девальвацию риала до неожиданного и беспрецедентного уровня — говорит о влиянии других факторов. Многочисленные заявления Роухани и его министров относительно возможной публикации названий организаций, получивших значительные суммы в твердой валюте по официальному обменному курсу, указывают на политические аспекты нынешней конфронтации. Другими словами, налицо признаки того, что продолжающийся экономический кризис в Иране является прямым следствием внутриполитических сдвигов, которые упускаются из виду на Западе из-за чрезмерного акцента на внешних факторах, таких как санкции.

Президент Ирана Хасан Рухани добился переизбрания на второй срок. Убедительная победа уже в первом туре, превзойдя собственные показатели 2013 года. Хотя многие политические обозреватели не исключали второго тура президентских выборов.

Необходимо понимать два взаимосвязанных внутренних процесса: сопротивление ряда заинтересованных групп, которые считают, что проводимые после заключения ядерной сделки реформы Роухани подрывают их интересы, и внутренняя конкуренция за определение будущего международного курса Ирана, пишет в Al Monitor экономист и управляющий партнер базирующейся в Вене консалтинговой фирмы Atieh International Бижан Хаджехпур. Второй из упомянутых процессов объясняет, почему министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф недавно счел необходимым прокомментировать внутреннюю напряженность, заявив, что на данном этапе ∎внутренняя сплоченность∎ важнее, чем хлеб и вода. Однако, также ясно и то, что те круги, которые подпитывают нынешний экономический кризис, создавая искусственный спрос на твердую валюту, мало заботятся о благосостоянии экономики и жертвуют национальными интересами ради своих собственных политических целей. Таким образом, важно попытаться определить, какие заинтересованные группы чувствуют наибольшую угрозу от реформ Роухани и как они оказывают давление на правительство. В Иране, как и в других странах, деловые и политические интересы часто накладываются друг на друга. Так, например, Партия исламской коалиции изначально была Ассоциацией традиционных торговцев (или ∎продавцов на базаре∎). Несколько десятилетий назад организация стала политической партией и сегодня активно участвует в переговорах с правительством. Союз промышленных производителей — еще один пример группы бизнес-интересов, которая переросла в политическое образование. В большинстве случаев политическое присутствие деловых кругов не столь заметно (исключением является лишь две вышеупомянутые организации), но события последних двух десятилетий, в первую очередь введение внешних санкций и растущая внутренняя коррупция, усилили взаимозависимость политики и бизнеса. Кроме того, ряд полугосударственных образований, принадлежащих военным, религиозным и революционным фондам, представляют собой иной уровень слияния политических и деловых интересов. У этих групп есть свои четкие интересы и они должны работать в экономике, в которой правительство остается ключевым игроком из-за своей монополии на нефтегазовые доходы, а значит и основным поставщиком твердой валюты. Ясно, что в таких условиях реальный частный сектор оказывается в тени и каждая из упомянутых заинтересованных групп (а также правительство) создают свои собственные сферы, чтобы воспользоваться огромным экономическим потенциалом страны. Такой режим работы возможен лишь в том случае, если интересы распределяются на основе непрозрачной и неформальной политической культуры. Эта культура процветала на фоне десятилетий внешнего давления и часто секретность и непрозрачность выставлялась как законный и необходимый способ преодоления международных санкций. В то же время любой, кто требовал повышение транспарентности и подотчетности, изолировался с помощью ареста и преследований. Следовательно, случаи крупного хищения государственных средств стали обыденной вещью и даже считались неотъемлемой частью культуры непрозрачности. Решение Роухани заключить с мировыми державами ядерную сделку, после чего были ослаблены международные санкции, а также его шаги по обеспечению транспарентности и подотчетности вступили в явное противоречие с данной культурой. Процесс реформ начался с повышения прозрачности государственных расходов и распределения средств между различными организациями. Государственные организации теперь должны обнародовать еще недавно закрытую внутреннюю информацию. Параллельно с этим администрация ввела изменения, необходимые для восстановления связи банковского сектора страны с мировой финансовой системой. Подобную открытость коррумпированные круги, естественно, восприняли крайне негативно. Бизнесмены, чиновники, лидеры Корпуса стражей исламской революции и многие другие испугались, что вскрытие их незаконной деятельности и истинных корыстных интересов подорвет их авторитет в иранском обществе. И здесь важно подчеркнуть, что коррумпированные интересы не ограничиваются одной фракцией или конкретной группой. В этом контексте недавнее поручение Роухани всем министерствам опубликовать имена физических и юридических лиц, получивших твердую валюту по официальному обменному курсу, можно рассматривать, как инструмент дальнейшей борьбы с группами, которые сопротивляются политике правительства. Одним из недавних примеров атаки на правительство стало заявление высокопоставленного члена Партии исламской коалиции Асадоллы Бадамчяна с призывом к Роухани извиниться перед народом, уйти в отставку и провести досрочные всеобщие выборы, так как ∎консервативный президент будет управлять страной намного эффективнее∎. В связи с этим не случайными выглядят и антиправительственные протесты на территории ∎Большого базара∎ в Тегеране. На обострение политической ситуации отреагировал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. 27 июня он в своем выступлении неожиданно для многих попросил повысить транспарентность и оказать помощь администрации. Таким образом, Роухани получил чрезвычайно важную поддержку со стороны Хаменеи и может, как минимум, в ближайшее время, продолжить свои реформы и активно бороться с коррупцией.