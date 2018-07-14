Ещё
В результате израильских бомбардировок ранено 12 палестинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В результате израильских бомбардировок ранено 12 палестинцев 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По меньшей мере, двенадцать палестинцев получили ранения в результате израильских бомбардировок по сектору Газа, сообщил представитель регионального министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"В больницы поступили двенадцать раненых, в том числе двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии", — подтвердил чиновник.
По данным израильских военных, авиация разбомбила сорок объектов ХАМАС в различных районах сектора Газа. Эти действия были предприняты в ответ на обстрелы Израиля, в том числе, с помощью воздушных шаров с горючими веществами. Удары наносились исключительно по военным целям и не были направлены против гражданского население.
Между тем руководство движения ХАМАС объявило о проведении третьей интифады из-за признания США Иерусалима столицей Израиля.
Российская Газета: последние новости
Черногорская полиция "выловила" из моря более тонны марихуаны Пилоты спутали цвета национального флага Франции В Турции ожидают рекордное число российских туристов
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже334
Сердюков женился на Васильевой470
Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси112
Медведев заставил правительство снять галстуки126
Европа нашла инновационный способ борьбы с раком5
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение