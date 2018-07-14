В результате израильских бомбардировок ранено 12 палестинцев

По меньшей мере, двенадцать палестинцев получили ранения в результате израильских бомбардировок по сектору Газа, сообщил представитель регионального министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"В больницы поступили двенадцать раненых, в том числе двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии", — подтвердил чиновник.

По данным израильских военных, авиация разбомбила сорок объектов ХАМАС в различных районах сектора Газа. Эти действия были предприняты в ответ на обстрелы Израиля , в том числе, с помощью воздушных шаров с горючими веществами. Удары наносились исключительно по военным целям и не были направлены против гражданского население.