Вакансия палача открылась на Шри‐Ланке 

Власти Шри‐Ланки планируют нанять двух палачей на фоне заявления президента Майтрипала Сирисена, который планирует вновь казнить наркоторговцев. Об этом сообщил Reuters.
Официально в тюрьмах заявили, что открыли две вакансии палача. По законам государства, максимально наказание за торговлю наркотиками — смертная казнь. Однако, с 1976 года за наркотики не наказывали больше, чем пожизненными сроками.
Как и другие страны Азии, Шри-Ланка испытывает проблемы с наркотиками, особенно с метамфетамином. «Поскольку президент сказал, что применит смертную казнь, мы должны подготовиться. Мы опубликуем вакансии на следующей неделе», — сказал пресс-секретарь тюремной службы Тушара Упулдения.
Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в суд по делу о защите чести и достоинства. Иск против него подал бывший наркоторговец, которого отправили в тюрьму при содействии градоначальника. Суд не удовлетворил иск — но это не первое обвинение против мэра от тех, чьи проблемы с законом он освещал в своем блоге. «360» поговорил с Евгением Ройзманом об обвинениях — прошлых и настоящих.