Вакансия палача открылась на Шри‐Ланке

Власти Шри‐Ланки планируют нанять двух палачей на фоне заявления президента Майтрипала Сирисена, который планирует вновь казнить наркоторговцев. Об этом сообщил Reuters.

Официально в тюрьмах заявили, что открыли две вакансии палача. По законам государства, максимально наказание за торговлю наркотиками — смертная казнь. Однако, с 1976 года за наркотики не наказывали больше, чем пожизненными сроками.

Как и другие страны Азии, Шри-Ланка испытывает проблемы с наркотиками, особенно с метамфетамином. «Поскольку президент сказал, что применит смертную казнь, мы должны подготовиться. Мы опубликуем вакансии на следующей неделе», — сказал пресс-секретарь тюремной службы Тушара Упулдения.