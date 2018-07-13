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Учебная практика врачей скорой помощи прошла на ледовой арене в Мытищах
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Учебная практика врачей скорой помощи прошла на ледовой арене в Мытищах 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
На льду «Арены Мытищи» в пятницу прошла учебная практическая тренировка, на которой врачи бригады скорой медицинской помощи отработали несколько ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Мы постоянно проводим учения и практические тренировки для сотрудников пожарной службы и скорой медицинской помощи на всех спортивных объектах Подмосковья. Не так давно на «Арене Мытищи» прошли тестирования по пожарной безопасности, , с которыми сотрудники ледового дворца справились по всем пунктам. Кроме того, оценивалось поведение при возникновении чрезвычайных происшествий», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Вначале с ледовой площадки эвакуировали условно травмированного хоккеиста с различными повреждениями. Затем врачи дежурной бригады отработали ситуацию по оказанию помощи болельщику в случае проблем со здоровьем.
По словам министра, скоро начало нового хоккейного сезона, а так как в этом виде спорта часто случаются травмы, важно, чтобы все спортсмены имели возможность незамедлительно получать скорую медицинскую помощь.
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