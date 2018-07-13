Учебная практика врачей скорой помощи прошла на ледовой арене в Мытищах

«Мы постоянно проводим учения и практические тренировки для сотрудников пожарной службы и скорой медицинской помощи на всех спортивных объектах Подмосковья. Не так давно на «Арене Мытищи» прошли тестирования по пожарной безопасности, , с которыми сотрудники ледового дворца справились по всем пунктам. Кроме того, оценивалось поведение при возникновении чрезвычайных происшествий», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Вначале с ледовой площадки эвакуировали условно травмированного хоккеиста с различными повреждениями. Затем врачи дежурной бригады отработали ситуацию по оказанию помощи болельщику в случае проблем со здоровьем.

По словам министра, скоро начало нового хоккейного сезона, а так как в этом виде спорта часто случаются травмы, важно, чтобы все спортсмены имели возможность незамедлительно получать скорую медицинскую помощь.