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Ушаков призвал к урегулированию гуманитарного кризиса в Сирии вместе с США
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Ушаков призвал к урегулированию гуманитарного кризиса в Сирии вместе с США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. РФ и США могли бы сообща содействовать разрешению гуманитарного кризиса в Сирии, это хорошая тема для совместной инициативы, считает помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Мы считаем, что решение задачи восстановления в этой стране мира и согласия может стать наглядным положительным примером работы наших стран в разрешении острейших кризисов сегодняшнего дня", — сказал Ушаков журналистам.
"В частности, как нам представляется, и США, и Россия могли бы вместе посодействовать преодолению гуманитарного кризиса и восстановлению сирийской экономики, помочь возвращению домой сирийских беженцев. Это, кстати, хорошая тема для возможной совместной инициативы, мы об этом будем говорить", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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