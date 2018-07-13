Ушаков призвал к урегулированию гуманитарного кризиса в Сирии вместе с США

"Мы считаем, что решение задачи восстановления в этой стране мира и согласия может стать наглядным положительным примером работы наших стран в разрешении острейших кризисов сегодняшнего дня", — сказал Ушаков журналистам.

"В частности, как нам представляется, и США, и Россия могли бы вместе посодействовать преодолению гуманитарного кризиса и восстановлению сирийской экономики, помочь возвращению домой сирийских беженцев. Это, кстати, хорошая тема для возможной совместной инициативы, мы об этом будем говорить", — добавил он.

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