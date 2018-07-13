Ушаков не видит объективных причин для напряженности между Россией и США 

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Напряженность в отношениях России и США не имеет объективных причин, так как идеологическое противостояние осталось в прошлом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Всем очевидно, что в последнее время взаимодействие между нашими странами находится в кризисном состоянии. Но, как нам представляется, сложившаяся напряженность не имеет объективных причин, не имеет объективной основы. «Холодная война» давно завершилась, эпоха острого идеологического противостояния Советского Союза и Америки тоже ушла далеко в прошлое. Вообще обстановка в мире кардинально изменилась", — сказал Ушаков журналистам в преддверии саммита лидеров РФ и США в Хельсинки.