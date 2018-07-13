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Представлены структура и зарплатный фонд минмолодежи Татарстана
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Представлены структура и зарплатный фонд минмолодежи Татарстана 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
В Министерстве по делам молодежи РТ будут работать 42 человека. А месячный фонд оплаты труда специалистов составит 903 тысячи рублей. Постановление о положении и структуре министерства подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Напомним, возглавил министерство Дамир Фаттахов. Вместе с ним организацией работы ведомства будут заняты три заместителя и один помощник. В отдельные структуры выделены секторы организации отдыха и досуга молодежи, оздоровления целевой аудитории, а также развития и реализации нацполитики. Сотрудники министерства обеспечат формирование и развитие госполитики по работе с молодежью. В ведении структуры социальная поддержка молодых людей, создание условий для развития молодежи, а также работа по реализации потенциала аудитории. Отдельная задача — формирование позитивной гражданской позиции, а также решение актуальных для молодежи вопросов. В деталях о новом министерстве мы рассказывали в специальном репортаже.
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