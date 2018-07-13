Предприятия ОПК Подмосковья получат субсидии на НИОКР с 2019 года

Правительство Подмосковья планирует с 2019 года начать выплачивать предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) компенсацию на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области

В пятницу в Реутове состоялось заседание совета директоров организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Подмосковья, под председательством зампреда правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева

«Был вопрос в отношении того, чтобы помогать на стадии научно-исследовательских работ, которые предприятие проводит для того чтобы в том числе разработать возможные прототипы продуктов, которые могут идти в рамках диверсификации бизнеса. Такая программа с 2019 года в Подмосковье будет работать, будем по вашим заявкам выделять денежные средства в качестве субсидий на совершение такого рода работ. Деньги естественно будут безвозвратные для бюджета в случае, если вы выполняете условия. Условиями этой программы будет являться внедрение разработанной продукции в производственную линию», — сказал Буцаев.

Задача по переходу предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции поставлена президентом Владимиром Путиным . Это позволит максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость.

Сегодня на территории Московской области расположены 127 организаций оборонно-промышленного комплекса. По состоянию на 1 января 2018 года в них работало 137 тысяч человек, что составляет 44,2% занятых в обрабатывающих производствах Подмосковья.

В регионе представлены все ведущие направления оборонно-промышленного комплекса России : космонавтика, машиностроение, авиастроение, микроэлектроника, производство боеприпасов, спецметаллургия и спецхимия.

Правительством области оказывается поддержка специалистам организаций ОПК в виде социальной ипотеки. Обсуждая на совещании данную подпрограмму на 2018 год, зампред отметил, что в этом году правительством региона выделено беспрецедентно большое количество ипотечных сертификатов — данную меру государственной поддержки получит 71 специалист предприятий ОПК (в 2016 году — 29, в 2017 году — 53).

Всего же в министерство инвестиций и инноваций региона на рассмотрение поступило 157 заявок из 30 организаций ОПК. Порядка 147 из них удовлетворили всем требованиям и получили право претендовать на получение сертификата. По итогам оценки 68 кандидатов были отобраны без каких-либо замечаний. Еще 13 кандидатов получили оценку равную 10 баллам, из них собравшиеся выбрали трех. Еще 35 человек попали в дополнительный резервный список на случай увеличения квоты в текущем году.