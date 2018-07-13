Благоустройство дворовых территорий планируют проверить в Строгино, Крылатском и Кунцево

«В ближайшее время я собираюсь пройти по всем тем площадкам придомовых территорий в районах, где я являюсь депутатом — это Строгино, Крылатское и часть Кунцево (избирательный округ №4 — прим. Агентства городских новостей «Москва»). Тем более сейчас лето, тепло, ходить удобнее», — сказал депутат.

Он объяснил, что в ходе его приема в Мосгордуме граждане жаловались на то, что застройщики не выполнили обещания по благоустройству дворов в одном из районов избирательного округа депутата.