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Благоустройство дворовых территорий планируют проверить в Строгино, Крылатском и Кунцево
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Благоустройство дворовых территорий планируют проверить в Строгино, Крылатском и Кунцево 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва24
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, который был избран от районов Строгино, Крылатское и части Кунцево, планирует в ближайшее время проверить благоустройство дворовых территорий в этих районах столицы. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«В ближайшее время я собираюсь пройти по всем тем площадкам придомовых территорий в районах, где я являюсь депутатом — это Строгино, Крылатское и часть Кунцево (избирательный округ №4 — прим. Агентства городских новостей «Москва»). Тем более сейчас лето, тепло, ходить удобнее», — сказал депутат.
Он объяснил, что в ходе его приема в Мосгордуме граждане жаловались на то, что застройщики не выполнили обещания по благоустройству дворов в одном из районов избирательного округа депутата.
«Речь шла об одном из районов, где я являюсь депутатом. И там, к сожалению, застройщики не выполнили те обещания, которые давали при строительстве подземного и части наземного гаража. Получилось, что вся придомовая территория на сегодняшний день не имеет ни детской площадки, ни озеленения. Перед глазами людей бетонные нескладные конструкции, а в программе благоустройства Москвы, конечно, существуют обязательства, их надо выполнять. Придомовая территория должна быть обустроена. Ко мне люди пришли, обратились, я буду этим заниматься, чтобы посмотреть, что выполнено, что нет, по каким причинам», — пояснил Е. Герасимов.
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