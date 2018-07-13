Саратовские военные примерили на себя роли фотографов

Саратовские сотрудники и военнослужащие Росгвардии оказались творческими и креативными людьми. Вчера они доказали это, приняв участие во всероссийской акции «Пейзажи Росгвардии», приуроченной ко Дню фотографа. В течение всего дня подразделения войск публиковали работы своих сотрудников на страницах в социальных сетях.

Тема «онлайн-вернисажа» — красоты различных регионов нашей страны. Все фотографии были объединены единым хештегом #пейзажиРосгвардии. Всего в социальной сети «Вконтакте» было размещено более двух десятков фотографий пейзажей и памятных мест нашего города. Также к ним были приложены поздравления коллег и читателей с Днём фотографа, который отмечался во многих странах мира.