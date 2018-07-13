«Трудные» подростки нашли помощь у комиссии по делам несовершеннолетних

За первое полугодие 2018 г. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) было рассмотрено 20 протоколов о правонарушениях, совершенных теми, кто не достиг возраста восемнадцати лет. В четырех случаях было отказано в возбуждении уголовных дел.

С начала года комиссия поставила на особый учет две семьи, оказавшиеся в социально опасном положении. С другой тороны, три семьи были сняты с учета: одна в связи с переездом, но две — в результате стабилизации обстановки в них.

За прошедшие полгода было проведено двенадцать заседаний, в которых комиссия рассмотрела около полусотни случаев, связанных с воспитанием и жизнью детей и подростков. Особое внимание было уделено несовершеннолетним, демонстрировавшим асоциальное, противоправное поведение. Таковых среди всех материалов было двадцать, и в отношении четырех из них члены комиссии настояли на отказе в возбуждении уголовных дел.

В работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав значительную роль играет взаимодействие с депутатами МО Преображенское, которые работают над предложением проблемным подросткам альтернатив их нынешнему окружению: спортивных и досуговых мероприятий, подработок.